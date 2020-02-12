Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому лидеру Александру Лукашенко объединение РФ и Белоруссии. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В среду агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что за месяц до отставки правительства России, которая состоялась 15 января, Путин якобы предлагал Лукашенко подписать соглашение об объединении России и Белорусии.

26 января 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией. 16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

7 декабря 2019 года Лукашенко в ходе переговоров с Путиным рассказал об ожиданиях от грядущей интеграции. Белорусский лидер сделал акцент на предоставлении равных условий при подобном сотрудничестве.

8 декабря 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. Сейчас приоритетная задача отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.

23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года. Вместе с тем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, подписание отдельных «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.