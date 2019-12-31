Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что обращение главы государства Владимира Путина федеральному собранию изначально было назначено на март, а впоследствии перенесено на январь.

«Спекуляции», — заявил Песков «РИА Новости» во вторник, 31 декабря.

23 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в Сети появились сообщения о том, что выступить с посланием президент РФ должен был в марте, однако дата обращения была перенесена. Из-за этого в администрации президента сотрудники были вынуждены были отменить отпуска.