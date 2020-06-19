Польша не представляет угрозу для России, однако готовность Варшавы предоставить территорию своей страны для чужой военной инфраструктуры может быть опасна. С таким заявлением эфире Первого канала выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.

Ранее представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В ФРГ уже несколько недель идет спор о размещении на территории страны ядерного оружия: члены Социал-демократической партии требуют вывести его, а их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.

По словам Пескова, в ответ на подобные действия Североатлантического альянса Россия «вынуждена предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности страны».

Приближение НАТО к российским границам

Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил ранее Дмитрий Песков.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что действия НАТО у российских и белорусских границ носят провокационный характер.

«Такие действия альянса ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности», — подчеркнул министр иностранных дел.

Есть основания опасаться

Как отмечает американский публицист Питер Сучиу в статье в издании The National Interest, у России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.

По мнению автора, после холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах оказалась более уязвимой по сравнению со многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в НАТО.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.