Отношения между РФ и Польшей находятся на «низшем» уровне, что противоречит интересам народов обеих стран и о чем сожалеет Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие и они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, народы двух стран не хотят враждебности, и Россия никогда не занималась ее нагнетанием.

«Польша, ссылаясь на некую угрозу, которая проистекает с Востока, то бишь от нашей страны, пытается дальше втягивать на свою территорию военную инфраструктуру НАТО, заигрывают с Вашингтоном, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости все большей и большей поддержки. Польша дисциплинированно платит, несмотря на как у всех существующие экономические трудности, свой взнос в бюджет НАТО, также по настоянию Вашингтона. Польша действительно выступает открыто против «Северного потока-2″, причем пытается повторять, скажем так, поведение того же Вашингтона, которое является не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», — сказал Песков.

Он констатировал, что Россия сожалеет в связи с конфронтационными настроениями со стороны Варшавы.

«Мы сожалеем в этой связи, и, в данном случае, является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет – это трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений», — сказал Песков.