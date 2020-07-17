Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.

«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак – ред.)… Пока, к сожалению, тоже у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», — отметил Песков.

«Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны, а говоря все страны, мы имеем в виду и нас, имеем в виду и Берлин, и Париж, чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер», — сказал Песков журналистам.