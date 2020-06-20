США ведут себя как недобросовестный конкурент, намереваясь ввести санкции против проекта «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«В данном случае Америка зачастую ведет себя не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг «Северного потока-2», очень красноречиво это все подтверждает», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

По его словам, эта ситуация абсолютно неприемлема для России.

«Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ», — добавил Песков.

Он отметил, что здесь у России интересы с немецкими партнерами полностью совпадают.

«Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект», — подчеркнул он.

Ране глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblat заявил, что американские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» являются вмешательством в суверенитет европейских стран.

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В американском Минфине заявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций, ожидая разъяснений от американских властей.

27 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также сообщил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому».

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.