Тенденциозная подача информации о России в мировых СМИ имеет место быть, но сейчас в информационном плане наступает «многополярность», что дает возможность получать больше разнообразной и правдивой информации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассказывать свою историю в мире и миру сейчас вынуждена любая страна, особенно такая большая, как мы. Чем сильнее становится страна, чем самостоятельнее она становится, чем сувереннее она становится, тем больше она вызывает недовольство у тех стран, которые хотят доминировать на международной арене. Это напрямую проецируется на Российскую Федерацию, на нашу с вами страну. Чем мы крепче, тем больше мы не нравимся странам, которые, скажем так, претендуют на мировое лидерство. Это всегда было, это есть, и это будет, и в этих условиях нужно продолжать жить», — сказал Песков в интервью «Авторадио», которое опубликовано на сайте.

«Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе, в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане. Вот они всегда, их СМИ: их газеты, их телеканалы, их мировые агентства формировали повестку дня мировую», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что «так же, как в международных делах, когда сейчас на смену биполярному миру во времена США и Советскому Союзу, и потом монополярному миру, когда во главе всего стояли США, единственная глыба, сейчас это все размывается, сейчас мир становится многополярным, траектория развития везде разная, и во многих регионах они гораздо быстрее идут эти траектории, чем в Старом Свете, и это ведёт к тому, что меняется и информационная картина дня».

«Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос все больше и больше, российские СМИ и так далее, и тому подобное. То есть, здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной, и следовательно, правдивой информации», — сказал он.