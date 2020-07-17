Элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит, расслабляться нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У многих может возникнуть такое ожидание, что такие глобальные кризисы, как пандемия, могут стать почвой, на которой могут появиться ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки, взаимопомощи. И элементы этого мы видим — это обмен помощью во время пандемии: китайцы — нам, мы — китайцам, мы — итальянцам, итальянцы — тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы — американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит», — сказал Песков в интервью «Авторадио», которое опубликовано на сайте.

Он напомнил о нарастающем конфликте между Вашингтоном и Пекином.

«Вот вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из ВОЗ, т.е. некоторые такие вещи, которые нас приземляют в благостных делах. Расслабляться нельзя», — добавил пресс-секретарь президента.