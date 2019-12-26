Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин играет в хоккей. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 26 декабря.

«Разрядка после напряженного рабочего дня», — цитирует Пескова телеканал РЕН ТВ.

Он добавил, что в последние годы Путин регулярно играет в хоккей именно перед Новым годом.

25 декабря Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды президента. В его составе играли министр обороны Сергей Шойгу и знаменитые российские хоккеисты, среди которых Сергей Федоров, Павел Буре, Валерий Каменский.

29 декабря 2018 года прошел аналогичный товарищеский матч. Тогда команда российского лидера одержала верх надо соперниками со счетом 12:7. Путин забросил пять шайб и сделал три голевые передачи.

«Ночная хоккейная лига» — любительское спортивное объединение, инициаторами создания которого в 2011 году стали Владимир Путин и знаменитые в прошлом отечественные спортсмены. Обязанности президента НХЛ выполняет семикратный чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Александр Якушев.