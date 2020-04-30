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Женщина, пожаловавшаяся на то, что ее оставили без положенных выплат за работу с коронавирусными больными в Коммунарке, являлась представителем персонала на аутсорсинге, деньги ей не заплатила коммерческая фирма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.

«Предположим, информация о том, что не заплатили денег медсестре из Коммунарки, а потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, что это младший медицинский персонал на аутсорсинге и что ей не заплатила деньги коммерческая фирма — ну, это надо уточнять, это журналисты могут давать», — сказал Песков в интервью RTVI, говоря о том, что является «фейком», а что нет.

В качестве фейка, с распространением которого необходимо бороться, он привел в пример сообщения о якобы переполненных моргах после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По его словам, после таких сообщений приехавшему в Кемерово президенту России Владимиру Путину люди кричали, что «в моргах горы трупов».

«Вы помните, что сделал президент Путин? Он сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг — я был рядом и я все это видел изнутри — и он сказал: «Ведите меня. Где горы трупов?» Более того, он позвал с собой этих людей. Вот это — борьба с фейками. Это фейк, который надо наказывать. И люди, которые распространяют эту информацию, они не кто иные, как преступники», — сказал Песков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.

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