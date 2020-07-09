Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поздравить с 70-летием экс-президента Украины Виктора Януковича, однако пока ему о таком звонке неизвестно.

«Я не могу этого исключать, но пока мне неизвестно о том, что президент звонил Януковичу», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что поскольку Янукович не является действующим президентом, то, даже если такой звонок состоится, о нем необязательно будут сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с днем рождения, добавил представитель Кремля.

«В данном случае это бывший президент Украины, который перестал быть президентом Украины в результате переворота, силового переворота, который произошел в этой стране… к сожалению, я не располагаю информацией о каких-то замерах рейтинга господина Януковича на Украине. Я просто не знаю, меряется ли его рейтинг, и если меряется, то кем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает фигуру экс-президента Украины.

Янукович родился 9 июля 1950 года, в четверг ему исполняется 70 лет.