Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

«Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации.

Он также уточнил, что речи о «тотальной и обязательной» вакцинации от коронавируса всех сотрудников администрации президента не идет.