Здоровье президента России Владимира Путина отменное, несмотря на то, что в последнее время ему приходится работать гораздо интенсивнее. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее, 8 апреля, Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. По его мнению, от дисциплины граждан зависит перелом в борьбе с коронавирусом.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

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