Беспорядки в пункте временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане были «рукотворными» Об этом в среду, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я могу говорить только за руководство Дагестана ― они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать. Ситуация не рукотворная, она связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса», ― отметил он.

При этом Песков отказался комментировать действия азербайджанской стороны, однако выразил надежду на то, что решения, которые помогут решить эту проблему, будут найдены.

Конфликт в палаточном городке произошел 15 июня из-за списков на переход границы, документ был направлен азербайджанской стороной. Граждане, чьих имен в перечне не оказалось, выразили недовольство, начались беспорядки. Около 400 человек пытались блокировать движение по федеральной автодороге «Кавказ».

Уладить ситуацию прибыли российские правоохранители, однако азербайджанцы начали бросать в них камни и другие предметы. Были задержаны 10 подозреваемых.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там находится около 800 человек.