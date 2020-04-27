Московские власти были вынуждены ужесточить карантинный режим из-за того, что многие жители не прислушались к призывам оставаться дома. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В первые дни после введения этого режима уровень самоизоляции был достаточно высоким. А потом этот уровень стал падать <…> Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома», — приводит слова Пескова газета «Аргументы и факты».

Также Песков отметил, что в ряде российских регионов ситуация с коронавирусом более острая, чем в других, поэтому требует более жесткого режима самоизоляции. Он напомнил, что президент страны дал губернаторам полномочия для принятия решения об уровне ограничительных мер в зависимости от ситуации в регионе.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По последним данным оперштаба, с начала пандемии в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 747 человек скончались.

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