Кремль усматривает в озвученной позиции Евросоюза по выборам в Белоруссии правовой гандикап, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте сейчас будет сообщение по телефонному разговору, о котором я выше говорил. Мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли Кремль вести диалог с Евросоюзом относительно заявлений о непризнании итогов выборов в Белоруссии, заявлений о недопустимости внешнего вмешательства, но при этом выделении материальной поддержки для народа Белоруссии и санкций для всех ответственных за насилие.

«Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников», — подчеркнул Песков.

Еврокомиссия от имени Евросоюза планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдёт на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.