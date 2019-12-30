Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент рано делать прогнозы касательно переговоров по газовому контракту между Россией и Украиной. Об этом Песков заявил во время встречи с журналистами в понедельник, 30 декабря.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», — отметил пресс-секретарь российского лидера. Его слова приводит «РИА Новости». Песков назвал ведущуюся работу непростой. Он добавил, что пока рано «забегать вперед и делать какие-то прогнозы».

Ранее, 29 декабря, представители российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» не смогли согласовать тексты нескольких соглашений о транзите газа. В частности, ведется работа над межоператорским соглашением между «Оператором газотранспортной системы Украины» и «Газпромом». Договор должен определить технические регламенты и правила работы между операторами.

Также Россия и Украина обсуждают договор об организации транзита между странами. В нем описываются условия и объем прокачки газа через Украину на ближайшие пять лет.

20 декабря Украина и Россия подписали протокол о транзите газа.

Документ предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год, а также отказ Украины от новых исков против «Газпрома».

При этом российская компания согласилась выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

24 декабря «Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний.