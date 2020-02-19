Необходимо дождаться решения рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, чтобы давать позицию по предложенной поправке, согласно которой президент России будет осуществлять общее руководство правительством, пока это лишь одна из идей. Об этом в среду, 19 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.