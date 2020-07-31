МИД РФ и российские зангранучреждения занимаются защитой прав задержанных во Франции в ходе беспорядков двух футбольных фанатов из РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов, обвиняемые в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время ЕВРО-2016, по-прежнему находятся в тюрьмах Марселя. Суд над россиянами должен пройти с 7 по 11 декабря 2020 года.

«Это совсем другая ситуация, конечно же мы знаем об этих двух гражданах и, конечно же, наше министерство иностранных дел и наши загранучреждения во Франции занимаются обеспечением и соблюдением всех прав этих российских граждан», — рассказал Песков журналистам.

Он уточнил, что все, что связано с их содержанием под стражей, с подготовкой к суду строго мониторится российскими дипломатами.

«Это не имеет отношения к политике очевидно совершенно. Они же приехали как футбольные фанаты», — отметил Песков.