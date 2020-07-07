Ликвидация бедности является приоритетом для властей РФ, на это направлены практически все программы развития, включая национальные проекты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно данным исследования, проведенного в июне СК "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива", 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля — начале марта, до введения основных ограничений из-за коронавируса и режима самоизоляции, эта цифра составляла 38,1%. В ходе исследования по телефону были опрошены 1502 респондента из всех федеральных округов. Официальность дохода не обговаривалась.

«Безусловно, это проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное. Вы знаете, что определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, какая сумма, по мнению Кремля, достаточна для жизни и какие целевые показатели видит Кремль в плане доходов граждан, пресс-секретарь главы государства указал, что за четкими цифрами лучше обращаться в Минэкономразвития.

«Я вам так однозначно отвечать не буду, здесь есть абсолютная методология, скорее обращайтесь в Минэкономразвития, там есть четкие цифры на этот счет», — отметил Песков.

По данным исследования, доля тех, кто называет доход не выше 5 тысяч, выросла до 8,1% в июне с 6,9% в феврале, в пределах 5-15 тысяч — до 36,5% с 31,2%, в пределах 15-25 тысяч — до 28,2% с 25,6%. Вместе с тем снизилась доля указывающих месячный доход в диапазоне 25-35 тысяч рублей — до 13% с 15,3%, в диапазоне 35-50 тысяч — до 8,5% с 11,5% и в диапазоне 50-100 тысяч рублей — до 3,5% с 7,6%. А вот получающих более 100 тысяч рублей за время пандемии стало больше — 2,1% вместо 1,8%, говорится в исследовании.