Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. И, конечно, глава государства поступить по-другому просто не мог», ― сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

16 апреля Путин решил перенести празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. Он отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в стране риски проведения такого мероприятия очень высоки, а здоровье людей в приоритете.

28 апреля Путин объявил о проведении авиапарада и салюта 9 мая. Он заверил, что парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка пройдут тогда, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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