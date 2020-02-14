Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил в пятницу, 14 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подробного обсуждения по этому вопросу до сих пор не было.

«Поэтому это еще предстоит как-то определиться, но в данном случае совершенно очевидно, если речь идет о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, на что обратил внимание президент, то, соответственно, он также будет объявлен, как другие выходные дни, со всеми другими режимами оплаты», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли день голосования оплачен гражданам и как будет считаться оплата.

Кроме того, Пескову задали вопрос о поправке об обязательной индексации заработных плат. Журналист уточнил, вносятся ли подобные поправки для того, чтобы повысить явку на всероссийском голосовании.

Как отметил пресс-секретарь, в рабочую группу поступает большое количество предложений по поправкам, все они находятся на стадии рассмотрения.

«Упомянутые вами поправки — тоже, и насчет индексации зарплаты, и так далее, они так же обсуждаются наряду с другими поправками. Здесь речь не идет о каких-то попытках повысить явку. Здесь сначала речь идет о формулировке поправок. И вот как раз это и входит в сферу деятельности этой группы», — сказал он.

13 февраля во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон президент России Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по Конституции. Он призвал «не вытаскивать» потом этот выходной из каких-то праздников, например майских или новогодних.

О том, что голосование планируется провести в будний день, который могут объявить выходным, сообщали 11 февраля источники РБК, близкие к администрации президента. Основная рассматриваемая дата — 22 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это один из возможных вариантов, но итогового решения пока нет.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января, который нижняя палата парламента приняла в первом чтении 23 января. Российский лидер также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с Центризбиркомом разрабатывает формат голосования. 14 февраля президент поручил ЦИК провести голосование по поправкам.