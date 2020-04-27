Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объявил о подготовке главой государства обращения к ветеранам и гражданам страны 9 мая в День Победы. Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет «РИА новости».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено более 81 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались в результате заражения коронавирусом в стране более 790 человек, а излечились почти 7,4 тыс. пациентов.

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