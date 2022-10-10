Работа за границей невозможно без соответствующих документов, в частности PESEL

Все мы время от времени припоминаем высказывание: «Без бумажки ты к..а, а с бумажкой – человек». И не скажешь, что бюрократизм очень большой что в Украине, что в Польше, но это понятно: если ты хочешь получить официальную работу за границей – будь добр придерживаться уставленных правил относительно документов. Например, почему-то никого не удивляет, что нужно иметь заграничный паспорт, желательно биометрический.

Если мы говорим о высокооплачиваемой работе за рубежом – это, конечно, работа специалистом, и там кроме всего стандартного набора нужно еще иметь нострификацию диплома, нотариально заверенные документы, которые подтверждают уровень знаний, если конечно эти документы не на английском языке.

Но если мы говорим о работе за границей без знания языка и опыта – то тут все просто: это деятельность, которая будет предполагать несложные процессы. И каких-либо дополнительных документов брать с собой не нужно.

Но есть один из документов, который часто беспокоит наших граждан. Это номер PESEL, без которого вас просто не примут на работу, так как вы даже не сможете сделать банковскую карточку, на какую будете получать ЗП. Или без этого номера вы не сможете получить помощь в больнице.

PESEL – это аббревиатура, которая расшифровывается как Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnosci. Чем-то напоминает наш украинский идентификационный код. Только в нашем 10 цифр, а в польском – 11.

И все дело в том, что польское законодательство с 2020 года уполномочило всех иностранцев у себя в стране иметь такой код. Так что помните – это не прихоть вашего работодателя, это норма закона.

Какие условия получения номера

Конечно, если вы рассматриваете Польшу не как страну, где можно найти работу за рубежом без знания языка, так как на каждом шагу тут можете встретить соотечественника, который вам поможет, а как страну для туризма – то PESEL вам и не нужен. Вы имеете страховку, свою банковскую карточку, не планируете оставаться на период более 90 дней.

Но в обратном случае – нужно оформить этот номер в ужонде гмины или мяста. По-другому, это такая администрация населенного пункта, где вы будете жить в Польше.

Самый легкий вариант – если вашим оформлением занимается агенция труда (а большинство крупных заводов найм новых работников переводит именно на аутсорс таким компаниям), то они подскажут куда именно нужно подойти для оформления и даже могут сходить с вами, если это будет группа людей.

В оформлении нет ничего сложного – нужно предоставить перечень документов, с которого работник ужонда снимет ксерокопии или заставит сделать копии самостоятельно: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; карта побыту (если есть) и мельдунек — договор аренды жилья. А также необходимо заполнить заявку, которая звучит как «вньосек».

10 минут – и PESEL у вас на руках совершенно бесплатно.

Чем отличается стандартный номер, от номера со статусом UKR

Вообще история с определенным статусом, который есть прописанный в PESEL – не новая. Только украинцы все это время пользовались именно кодом без статуса. То есть там, где в документе была графа статус, стоял прочерк. Это стандартный песель, который есть у большинства наших сограждан, и то что он без статуса – не значит, что какой-то плохой.

К сожалению, после 24 февраля многие начали рассматривать Польшу не как страну для работы за границей, а страну для беженства. И такие граждане Украины оформляют PESEL, в котором значится статус UKR. Такой документ выдается по упрощенной схеме. Вы должны понимать логику власти – сколько миллионов людей решили временную защиту получить именно в Польше. PESEL со статусом UKR можно получить все там же – ужонде гмины или мяста, предоставив:

заграничный паспорт или внутренний документ, по которому вы пересекали границу (ведь многие поехали даже без паспорта);

цветную фотографию не старше 6 месяцев (часто делают на месте бесплатно, но такой опции может и не оказаться, придется сфотографироваться, размер 35 на 45 мм)

также вам прийдется типично, как и со стандартным кодом, заполнить вньосек и нетипично — сдать отпечатки пальцев (для лиц старше 12 лет).

Кроме упрощенной схемы получения, PESEL со статусом UKR дает доступ ко многим льготам, в том числе получения карты побыта как беженцу.

Если вы именно сейчас планируете ехать работать за границей с Полтавы, Киева, Харькова, Николаева — вообще с любого уголка Украины и выберете для себя Польшу – рекомендуем как можно быстрее изготовить этот PESEL, ведь он дает возможность работать без освячения (такое разрешение на выполнение труда) и очень быстро приступить к труду, а соответственно начать зарабатывать.