После этого его готовы простить абсолютно все.

Золотистый ретривер по кличке Ватсон воровал лакомства, которые предназначались его брату Кико (они появились на свет в одном помете). Это не понравилось их хозяйка, и она потребовала, чтобы Ватсон извинился. В итоге у «воришки» получилось попросить прощения так, что, кажется, его простили все пользователи Сети, пишет NDTV.

Дженни, хозяйка Ватсона и Кико, опубликовала в инстаграме видео. На нем она сначала спрашивает Ватсона, осознает ли он то, что сделал.

«Я дала вкусности тебе и Кико. Ты свои съел и взял то, что я дала Кико. Так что ты должен сказать Кико?», – говорит Дженни в видео.

Провинившийся пес после этого подошел к своему брату и обнял его.

Видео моментально попало на один из сайтов про животных, откуда перекочевало в твиттер. Пользователи соцсети многократно делились им и писали, что это самый верный способ попросить у кого-то прощения.