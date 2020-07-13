Об очередном инциденте с нападением бродячей собаки на ребенка сообщают следственные органы Тверской области. На этот раз на территории одного из СНТ Калининского района бесхозный пес набросился на 3-летнего мальчика, искусав ему лицо. Ребенка доставили в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Вместе с уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой и экспертом-спасателем разбираемся, кто виноват в таких случаях и как обезопасить детей от клыкастой напасти.

Как сообщает СК СУ РФ по Тверской области, по факту нападения собаки на малыша проводится доследственная проверка.

Калининский следственный отдел оценит, насколько ответственны за случившееся и мать ребенка, и не уследившая за тем, что по подведомственной ей территории бродят бездомные псы администрация СНТ. По результатам проверки органы примут решение, кого наказать.

Этот трагичный инцидент бурно обсуждают в соцсетях. Пользователь Мария Смирнова, любитель четвероногих и ярая «собачница», оправдывает животных:

– Дети лезут к собакам с воплями, собаки защищаются. Бесит – идёшь с собакой, мамаши тычут маленьким детям пальцем – смотри, собачка! Ребенок палкой или игрушкой машет. Собаки пугаются. Мамаши, следите за детьми! И не тыркайте в собачек, даже мелких! Укусит, залает, напугает!

«» попросил уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову прокомментировать эту проблему:

– Контроль за бродячими собаками лежит на администрациях муниципалитетов. Именно они должны контролировать ситуацию и своевременно реагировать на сигналы жителей о появлении бродячих животных. Это их ответственность.

«В каждом регионе, – продолжает Ксения Мишонова, – эта проблема решается по-своему: в одних – собак отлавливают, стерилизуют и помещают в специальные приюты, устраивают в семьи (например, так делают в Москве), в других – после стерилизации собак чипируют, вакцинируют и возвращают в естественную среду обитания. И у одного, и у другого метода есть сторонники и противники. Но проблема организации безопасной среды для наших детей остается до конца не решенной. Кроме того, ведь детей кусают не только бродячие собаки. У нас по-прежнему нередки случаи, когда детишки страдают от домашних питомцев, которых хозяева выгуливают без поводков и намордников. За это предусмотрены штрафы, но контролировать исполнение закона на практике очень сложно».

Советник Российского союза спасателей Владимир Федорович рассказал «» об основных правилах поведения при виде стаи собак:

– Бродячие собаки могут нападают на человека, если чувствуют агрессию с его стороны либо если они голодные. Трехлетний ребенок для такой собаки, которая, по сути, является диким хищником, представляет добычу. И он направляется к ребенку «закусить». Во-первых, мы не знаем, был ли ребенок один, а оставлять без присмотра детей, разумеется, нельзя. Главное правило, увидев вдалеке стаю собак, аккуратно развернуться и спокойно уходить прочь, но только ни в коем случае не бежать, иначе животные воспримут вас как убегающую дичь и начнут преследовать. Следует обходить такие скопления собак. Если они уже рядом, то можно закричать, это их отпугнет. Мы не знаем, почему собака набросилась на мальчика, – среди бродячих животных встречаются с бешенством. Это одна ситуация. Профессионалы носят для таких случаев баллончики с перцем, но мамам с детьми я их не советую, потому что мать просто не успеет им воспользоваться, в то время, как собака уже набросится. Если мама начнет отбивать ребенка у собаки, животное может на нее переключиться, бросит его, но если это стая, то она начнет действовать как волчья стая. Особенно, если в этой стае есть щенки.

Вторая ситуация, когда кусает вполне благополучная собака, которая идет с хозяином. Пес побегает к ребенку, и малыш очень часто замахивается, а животное это воспринимает как агрессию. Собаки на прогулке должны находиться либо на поводке, либо в наморднике, нужно требовать это от их хозяев.

Важный совет: если вы живете с ребенком в дачном поселке, и там есть будка со сторожевой собакой при въезде, то ни в коем случае не приносите ей еду в будку и не кормите, особенно опасно это делать вместе с детьми. Сколько случаев, когда в этот момент пес набрасывается на кормящего его дачника. Собака просто выполняет свою работу. У нее есть хозяин, который ее кормит. Еду для сторожевой собаки передавайте через ее хозяина.