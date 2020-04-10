Первый пациент с коронавирусом скончался в Калининградской области, сообщил в пятницу, 10 апреля, губернатор области Антон Алиханов.

«Мужчина 1950 года рождения скончался от пневмонии, которая впоследствии подтверждена как, в том числе, заболевание коронавирусной инфекцией. Проходил лечение он в медицинском учреждении министерства обороны», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщили в региональном штабе, по состоянию на 10 апреля, на COVID-19 обследованы 6,6 тысячи человек, из них выявлено 62 случая заражения (из них 12 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 669 человек.

5 апреля сообщалось, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменила поезда между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.