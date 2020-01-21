Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 21 января.

«Да, Олюнин будет уходить, по-моему, с конца января уже. Функции, которые он курировал, в основном переходят ко мне — это, прежде всего, банковская трансформация и стратегия», — заявил Костин.

Таким образом, с уходом Олюнина у Костина останется только два первых заместителя — Юрий Соловьев и Андрей Пучков.

О том, что Олюнин может покинуть свой пост, агентство Reuters написало в декабре 2019 года. Тогда также назывался срок — конец января. По данным агентства, в ВТБ Олюнин курировал финансовый блок, стратегию, операционный бизнес и ИТ.

Дмитрий Олюнин начал карьеру в 1996 году во Всероссийском банке развития регионов. Затем стал старшим вице-президентом этой организации. В 2004-м перешел во Внешторгбанк на должность вице-президента. Спустя два года работы продолжил карьеру в Промышленно-строительном банке.

В феврале 2011 года перешел в Транскредитбанк на должность первого вице-президента, затем стал президентом банка и осуществил его объединение с ВТБ 24 в начале ноября 2013 года. В последующие четыре с половиной года до прихода в ВТБ трудился в Росбанке («дочка» группы Societe General) в должности председателя правления.