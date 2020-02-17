Первый заместитель начальника ГУ МВД России по Москве — начальник полиции Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил источник «Известий». Данную информацию уже подтвердили «РИА Новости» в ГУ МВД по Москве.

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве — начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, — сказал агентству начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным собеседника «Известий», рапорт был подан еще три недели назад по семейным обстоятельствам. По предварительным данным, он всё еще не подписан. Источник уточнил, что отставка никак не связана с делом журналиста Ивана Голунова.

Плахих возглавлял столичную полицию с декабря 2017 года.

30 января суд арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификации улик по делу Голунова, а также в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков, — Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.

Уметбаев частично признал вину: он заявил, что применил к задержанному силу в виде «удара пощечиной». Однако Голунов утверждал, что этот полицейский ударил его кулаком в висок и наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда журналиста привезли для медицинского освидетельствования. Остальные задержанные не признают вину.

Все задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Ляховец занимал пост начальника этого отделения.

По данным следствия, фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков.