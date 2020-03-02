Первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров ещё не получил официальное подтверждение своего заболевание, но уже стал жертвой со стороны пользователей Интернета.

Я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Очень неприятно получать слова угроз в разных пабликах, соцсетях. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации было бы неприятно​, — цитирует argumenti.ru слова Берова.

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По его словам, главный врач больницы ждёт протокол, который подтвердит наличие у него коронавируса.

Кроме того, молодой человек добавил, что его положили в общую палату, где уже лежали другие больные.

Как писал NEWS.ru, свыше 100 человек, контактировавших с подхватившим коронавирус гражданином России, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

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