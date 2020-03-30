На территории Алтайского края выявлен первый случай заражения COVID-19, сообщает ТАСС, со ссылкой на правительство региона.

Заболевшая женщина вернулась из Доминиканской Республики и находилась на домашнем карантине. На 10-й день, по результатам теста у нее выявлен коронавирус нового типа.

Женщина госпитализирована в инфекционное отделение больницы № 5 Барнаула. Клинических симптомов заболевания у нее нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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