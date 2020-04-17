Все новости на карте

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

К пятнице в Севастополе подтверждены 12 случаев коронавирусной инфекции, выписаны пять человек. Режим всеобщей самоизоляции для профилактики распространения коронавируса в Севастополе продлен до 30 апреля.

«Вот сегодня выписан пятый заболевший коронавирусом, он был из первой пятерки госпитализированных и сегодня он покинул больницу, 70% легких — белое пятно, то есть 30% сохранилось. Да, будет регенерация, но насколько она произойдет — непонятно. Он первый фактически у нас был госпитализирован», — заявил в эфире телеканала СТВ Развожаев, не уточнив возраст и пол пациента.

Он рассказал, что больной находился в больнице несколько недель, в том числе на грани подключения к аппарату ИВЛ. Врачи проводили консультации с Москвой по поводу его лечения, отметил врио губернатора.

«Пробы показали, что коронавируса в его организме нет, пришли пробы отрицательные. Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация. Сколько там восстановится легочная ткань, но это очень тяжело… Это вирус, который может нанести очень серьезный ущерб», — сказал Развожаев.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл