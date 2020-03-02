Мужчина, прилетевший некоторое время назад в Москву из Милана, стал первым заболевшим коронавирусом москвичом. Результаты его анализов на двух из трех этапов дали положительный результат. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Как рассказала «Газете.Ru» девушка, летевшая тем же рейсом, что и заболевший, всех пассажиров направили на двухнедельный домашний карантин.

Роспотребнадзор подтвердил информацию о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Молодой человек накануне вернулся из Милана и почти сразу был госпитализирован. Сначала его поместили в общую палату, однако теперь перевели в отдельную. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказала «Газете.Ru» летевшая этим рейсом москвичка Влада Яковлева, в аэропорту температуру пассажирам не измеряли. Сотрудники Роспотребнадзора вышли с ней на связь только спустя неделю, после чего ведомство направило к ней домой сотрудников скорой помощи.

«Первое, что они сказали, что меня забирают [в больницу], поскольку я была на борту этого самолета. Очень долгим диалогом добились того, чтобы меня оставили дома, потому что я себя хорошо чувствую. Никаких иммунопрепаратов мне не прописали. Просто сказали сидеть дома», — отметила собеседница.

По ее словам, карантин продлится две недели. В это время ей нельзя покидать квартиру и общаться с посторонними людьми.

«Карантин на две недели с момента моего приезда — когда я контактировала с молодым человеком, у которого подозрение на коронавирус. Мы просто находимся в квартире и не можем выйти. Не знаем, чем нам грозит выход на улицу. Я не опасаюсь, что заражусь — только немного обеспокоена из-за того, что мне нужно сидеть дома взаперти. В квартире нас трое: мама, папа и я. Вот вопрос у нас стоит с едой: ее нет дома, а если выйти, то грозит штраф большой», — пояснила девушка.

Она также добавила, что сотрудники скорой помощи, которые брали у нее анализы, опасались заражения и назвали себя «смертниками». «Ребята из скорой помощи сами очень испуганные — они не знают ничего ровным счетом и сами называют себя смертниками, потому что ходят по людям, которые, может быть, болеют. Я за них, на самом деле, переживаю», — отметила Яковлева.

Отметим, что всех россиян, которые вернулись 23 февраля в Москву рейсом из Милана, поместили на домашний карантин. Однако один из пассажиров заболел, после чего отправился в больницу.

Там его поместили в общую палату, а когда предварительные анализы показали у него наличие COVID-19, то его экстренно изолировали. После этого сотрудники больницы стали принуждать пациентов говорить о том, что он изначально находился в отдельном боксе. У всех, кто находился в той палате, взяли анализы и в данный момент ждут их результата. Состояние больного оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Отметим, что коронавирус подтверждают в три этапа: сначала свое заключение дают врачи-инфекционисты, затем эксперты из Роспотребнадзора, а финальное подтверждение делают специалисты центра «Вектор» в Новосибирске — заболевший получил положительные результаты двух проверок.

Ранее еще одного пассажира рейса из Милана от 21 февраля госпитализировали с подозрением на заболевание — 29-летний Давид Беров попал в инфекционную больницу №1.

«21 февраля Давид прилетел из Милана. Он был там в туристической поездке, билеты и гостиницу оплачивал еще до всей этой паники вокруг коронавируса, — поделился с «КП» один из знакомых Берова.

О том, как развивались события, подробно рассказал спортивный журналист Дмитрий Егоров, который играет вместе с Беровым в любительской футбольной команде «Мегамужики».

«Мы должны были играть товарищеский матч, но вернувшийся из Италии Давид написал в чат «Мегамужиков», что пока не знает, сможет ли прийти, потому что заболел после прилета из Италии», — написал Егоров на сайте «Чемпионат.com».

Беров рассказал приятелям, что у него небольшая боль в горле, кашель и насморк. При этом, известно, что молодой человек проживал в московском общежитии, комендант которого заметила его недомогание и позвонила в «неотложку». Заболевшего разместили в общей палате, где находилось еще шестеро пациентов. Один из них также как и молодой человек, недавно вернулся из Милана.

Тем временем сам Давид Беров в Москве побывал у врача, его, когда узнали, откуда приехал, на всякий случай направили в инфекционную больницу. Друзьям он сообщил, что у него нашли легкую форму бронхита, анализы на коронавирус — отрицательные. Спустя пару дней анализы взяли еще раз. Снова ничего не выявили. Однако врачи приняли решение провести повторное исследование.

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