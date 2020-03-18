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Советы о том, как не заболеть коронавирусной инфекцией, дал гражданин Китая, который проходил лечение от этой болезни в клинической инфекционной больнице Забайкальского края.

Напомним, что мужчина был первым, у кого диагностировали COVID-19 в России. Его с женой и дочерью отправили в больницу 26 января после того, как они пересекли границу страны. Второй анализ подтвердил наличие вируса в организме китайца. Его выписали из больницы в середине февраля, когда несколько проб показали, что он «чист».

Сейчас бывший больной и его семья чувствуют себя отлично. Супруга мужчины рассказала региональному минздраву, что они стараются внимательнее относиться к своему здоровью и следят за ситуацией с болезнью в мире. Она посоветовала не паниковать и поддерживать родных и друзей, если они подхватят вирус.

«У мужа тоже есть несколько рекомендаций: хорошо отдыхать — это, по его мнению, самое главное, сохранять положительный настрой», — цитируют слова женщины на сайте министерства.

Среди советов и те, которые дают медики: носить медицинские маски в людных местах, чаще проветривать дом, не курить и не пить алкоголь.

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