В США зарегистрирован первый случай новой коронавирусной пневмонии, распространение которой до настоящего времени было ограничено Юго-Восточной Азией. Об этом сообщает NewYorkTimes со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Болезнь, вызванная новым коронавирусом (2019-nCoV), была диагностирована у мужчины в штате Вашингтон во вторник 21 января. Заболевший прибыл из Уханя в аэропорт Сиэтла 15 января, до начала скрининга на коронавирусную инфекцию в аэропортах США.

Инфицированный мужчина – житель города Снохомиш Кантри в штате Вашингтон. Симптомы болезни у него развились после возращения из путешествия по региону Китая, в котором впервые была зафиксирована вспашка новой пневмонии. На момент возвращения в США у него еще не появились проявления болезни.

CDCсообщает, что случай заболевания не тяжелый, состояние пациента удовлетворительное. Медицинские работники сейчас идентифицируют людей, с которыми контактировал заболевший.

Власти США планируют расширить скрининг пассажиров, которые прибывают в США из Уханя в пять крупных международных аэропортов. В эти аэропорты планируется направлять все рейсы из региона, с которым связана первая вспашка болезни.