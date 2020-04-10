Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ненецком автономном округе, сообщила в пятницу, 10 апреля, пресс-служба администрации НАО.

Диагноз был установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга накануне.

«Пациент будет находиться в одном из отделений Ненецкой окружной больницы, которое перепрофилировано для приема больных COVID-2019», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с регламентами результаты анализа направят в Московский противочумной центр, специалисты которого подтвердят или опровергнут наличие коронавирусной инфекции.

Специалисты оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции устанавливают круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Кроме того, устанавливаются лица, которые летели вместе с ним на одном рейсе.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.