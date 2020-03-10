На Ямайке подтверждён первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшая — женщина, она приехала 4 марта из Британии.

Уже 9 марта женщина обратилась к врачу с характерными симптомами заболевания и была изолирована. На следующий день анализы подтвердили у пациентки наличие опасного заболевания, сообщает Jamaika Observer.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Перу сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё недавно в стране было зафиксировано только пять заражений.

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