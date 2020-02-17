Первый случай коронавируса COVID-19 подтвержден у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает 17 февраля посольство России в Японии.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», — написали в Facebook посольства.

Представители дипломатического ведомства добавили, что в ближайшее время российскую туристу госпитализируют. Посольство и в дальнейшем будет оказывать гражданам России необходимое содействие.

Diamond Princess отправился в круиз в конце января из японского города Йокогама (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы.

В настоящий момент лайнер находится в бухте рядом с портом на карантине, который должен завершиться 19 февраля. Эвакуация российских граждан с Diamond Princess будет проводиться после завершения карантина.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По состоянию на 17 февраля число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548 человек.