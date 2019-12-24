Первый поезд, следующий из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту, отправился во вторник с Казанского вокзала.

В поезде 15 вагонов, включая вагон-ресторан. Время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50 мск.

Власти Крыма разработали сценарий встречи первых поездов. Планируется, что на вокзале в Симферополе их будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта и представители общественности.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. По нему круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы. Первый поезд — №7/8 из Санкт-Петербурга в Севастополь — отправился с Московского вокзала в тот же день. В пути он проведет 43 часа 25 минут и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск.

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