Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, прибыл на станцию Тамань-Пассажирская, которая является ближайшей к Крымскому мосту на материковой части России, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поезд "Таврия" с вагонами купе и плацкарт, который проедет по новому мосту с материковой части России на полуостров, отправился 23 декабря в 14.00 мск с Московского вокзала Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.

Станция Тамань-Пассажирская является самой "молодой" на маршруте поезда "Таврия" и ближайшей к Крымскому мосту на материке.

Несмотря на то, что сейчас ночь, первую "Таврию" встречали местные жители, которые приветствовали поезд и снимали его на камеры мобильных телефонов.

Оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост ранее была выбрана компания "Гранд Сервис Экспресс".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут поехать в Крым из городов России.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

Видео дня. Массовое отравление: детей накормили конфетами с плесенью