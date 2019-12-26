Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь в четверг, 26 декабря. В церемонии встречи приняли участие несколько сотен человек.

«Это историческое и без всякого преувеличения эпохальное событие», — цитирует «РИА Новости» заявление главы парламента Крыма Владимира Константинова во время торжественного митинга.

Поезд Москва–Симферополь отправился с Казанского вокзала в ночь на 25 декабря. За 33 часа он преодолел 2009 км. На нем ехала в том числе сенатор Ольга Ковитиди. Она рассказала журналистам, что путешествие проходит комфортно. По ее словам, она не встретила среди пассажиров других сенаторов и депутатов, но встретила многих крымчан, едущих на праздники домой, и москвичей, желающих отметить Новый год в Крыму.

25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Среди его пассажиров были глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которые сели во время остановки в Симферополе. Во время движения через Крымский мост машинист замедлил ход состава, чтобы дать пассажирам возможность рассмотреть арки моста, а наблюдающим сделать исторические фото. На мосту состав встретил и знаменитый кот Мостик.