В Приморском крае скончался первый пациент с коронавирусом. У мужчины была пневмония, вызванная SARS-CoV-2, сообщил в пятницу, 3 апреля, на своей странице в Instagram губернатор региона Олег Кожемяко.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, он находился на лечении с 23 марта с пневмонией», — пояснил глава Приморья. Кожемяко выразил соболезнование родным и близким погибшего.

Накануне число скончавшихся в Москве пациентов, у которых был подтвержден коронавирус SARS-CoV-2, достигло 20 человек. 2 апреля главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

По данным на четверг, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

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