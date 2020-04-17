Все новости на карте

В Ивановской области умер первый человек, который был заражен коронавирусом. Об этом заявил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По его данным, умер 74-летний пациент, который был подключен к аппарату ИВЛ. Медики неделю боролись за его жизнь, однако спасти заболевшего не удалось.

«Тяжесть состояния его обусловлена не коронавирусной инфекцией, а сопутствующими заболеваниями», — цитирует Фокина ТАСС.

Стоит отметить, что это первый случай смерти в регионе заболевшего COVID-19.

Рамблер

Всего зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл