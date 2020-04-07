Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб по региону во вторник, 7 апреля.

«Заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний в регионе 50 подтвержденных случаев заболевания, у 44 пациентов получен предварительно положительный результат. Всего в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратился 681 человек, включая 121 ребенка. На стационарном лечении находятся 265 человек, из которых 66 детей, 15 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

«Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится всё больше молодых людей», — отмечается в сообщении.

В обсерваторах находятся 78 человек в удовлетворительном состоянии.

5 апреля сообщалось, что в регионе продлен режим карантина до 12 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Карантин в крае был введен 31 марта.

По данным на 6 апреля, в России выявлено 6343 случая заболевания коронавирусом. Умерли 47 пациентов.

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