Первый зараженный коронавирусной инфекцией умер в Республике Калмыкия. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

«К сожалению, у нас начались и потери, погиб один больной в инфекционной больнице, так что ситуация остается очень сложной. Больной был возрастной, с тяжелой сопутствующей патологией», — приводит «Интерфакс» слова Кикенова.

По данным Минздрава Калмыкии, на текущий момент в республике зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 9 пациентов выздоровели.

В начале апреля вице-премьер России Татьяна Голикова включила Калмыкию в один из регионов, в которых наблюдается высокий темп прироста зараженных коронавирусом.

В конце марта глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что жителям республики бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок в качестве меры профилактики против коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

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