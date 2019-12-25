Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь проехал Симферополь с пятнадцатиминутной остановкой, сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

Поезд следует по маршруту, который был открыт 23 декабря президентом России Владимиром Путиным. В ночь на 25 декабря состав пересек Крымский мост.

Время движения по железнодорожному участку моста составило примерно полчаса. В конечный пункт назначения — город Севастополь — он прибудет в 9:25 мск.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь состав отправился 23 декабря и проследовал в обход территории Украины.

В информационном центре «Крымский мост» рассказали, что машинист специально замедлил ход, чтобы пассажиры рассмотрели арки моста, а наблюдающие за ходом поезда смогли сделать фотографии.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).