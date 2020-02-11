Телеканал RTVI, вещающий на зарубежные страны из Нью-Йорка, Тель-Авива и Москвы, обвинил руководство Первого канала в откровенном плагиате. Дело в том, 10 февраля в эфир вышла широко разрекламированное ток-шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док Ток». При этом в многочисленных статьях, посвященных премьере, и телевизионное руководство, и сами ведущие, неоднократно указывали на оригинальность самого продукта.

Однако, оказалось, что это не совсем так. Абсолютно такая же программа выходит и на RTVI с сентября 2019 года. И называется она практически аналогично — Doc Talk.

Главное, эти передачи практически идентичны по формату. Также двое ведущих — мужчина и женщина (прямо скажем, не редкость в мировой телевизионной практике) обсуждают нетривиальные человеческие истории (тоже трудно назвать открытием). В зарубежном варианте ведущими выступают Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.

Не совсем понятно, зачем в рекламной компании Первый канал усиленно выставлял стандартное ток-шоу как уникальную программу, способную перевернуть наше представление о телевидении. И совсем не ясно, как долго она продержится в эфире и какой у нее будет рейтинг.

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