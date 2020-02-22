СПОРТ

Первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи: как в СССР появился новый вид единоборств

14:16 22/02/2020

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Сегодня в Сочи ко Дню защитника Отечества пройдет первый Чемпионат Лиги боевого самбо. В турнире примут участие легендарные спортсмены из 12 стран мира. А после участники и гости соревнований обсудят перспективы развития Лиги боевого самбо в рамках международного форума. О том, как в СССР появился новый вид единоборств – самооборона без оружия, рассказывает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Боевое самбо – один из самых молодых видов спорта. Ему лет 30. Классическое искусство самообороны существует давно, но именно это, с акцентированными ударами соперника руками и ногами, много лет оставалось прерогативой советских спецслужб. Для мастера по боевому самбо любой силовой конфликт решается в два счета. Победить врага в рукопашной схватке для советского солдата было таким же обязательным навыком, как меткая стрельба. Это умение зачастую спасало жизнь. А потому было так важно при подготовке элитных отрядов. «Это полная система. Все остальные виды единоборств – это подсистемы, потому что основное отличие всех видов единоборств – это набор разрешенных действий. И именно в боевом самбо он наиболее широкий», – рассказал заслуженный тренер России Валерий Волостных. Это одни из первых кадров только зарождающегося самбо. Отцы-основатели по-настоящему русской борьбы: Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов – объединили в одну систему 52 вида народных единоборств со всего Союза, и все эти детали установили на проверенную базу японского джиу-джитсу. «Конфликты в жизни были. Как-то напали на меня с пистолетом, три шрама у меня на голове от пистолета Макарова. Благодаря тренировкам в боевом самбо получилось пистолет выкрутить, выкинуть и разойдись вничью. Непосредственно в таких ситуациях работают уже рефлексы», – поделился тренер по боевому самбо Маршалл Савчук.





Александр Бриус