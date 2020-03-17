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С момента выписки из инфекционной больницы в Чите первого человека в России с подтверждённым диагнозом коронавируса прошёл месяц. Как выяснили «Новости Забайкалья», гражданин Китая Ван Юнь Бинь пребывает в отличном настроении и вновь приехал вместе с дочерью в Забайкалье, а его жена выехала по работе в Амурскую область.

Иностранец признался, что после выписки из краевой инфекционной больницы не болел даже простудой, чего и всем желает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Забайкальский край стал одним из двух российских регионов, где официально был подтвержден новый коронавирус. Заболевшим оказался гражданин Китая. Поскольку он прибыл в Забайкалье вместе сженой и дочерью, всех помещать в специальные боксы краевой клинической инфекционной больницы в Чите.

По оценке медиков, заболевание у пациента протекало в легкой форме, и 12 февраля он стал полностью здоров.

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