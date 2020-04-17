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Первый госпитализированный с коронавирусом пациент в Севастополе сохранил лишь 30% легких. Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, передает РИА «Новости».

«Вот сегодня выписан пятый заболевший коронавирусом, он был из первой пятерки госпитализированных и сегодня он покинул больницу, 70% легких — белое пятно, то есть 30% сохранилось», — сообщил Развозжаев.

Он отметил, что легкие будут регенерироваться, но в какой мере — пока неизвестно.

«Вот в таком состоянии человек выписан. Фактически это инвалидизация. Сколько там восстановится легочная ткань, но это очень тяжело… Это вирус, который может нанести очень серьезный ущерб», — констатировал врио губернатора.

Развозжаев не уточнил пол и возраст пациента. По его словам, он был госпитализирован одним из первых и находился в больнице несколько недель, был на грани подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. По поводу его лечения врачи проводили консультации с Москвой.

Как сообщал «Рамблер», к 17 апреля в России зафиксировано 32008 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 4070 человек. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек. В Севастополе коронавирус подтвержден у 12 человек.

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